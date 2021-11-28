Атлетіко розгромив Кадіс. Результати матчів 15 туру Ла-Ліги

Реал Мадрид зустрінеться з Севільєю

Джерело - Чемпіон.

У 15-му турі іспанської Ла-Ліги Бетіс виявився сильнішим за Леванте.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

15 тур, 28 листопада

Севілья - Леванте 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Мустафі, 1:1 - 54 Хуанмі, 2:1 - 61 Хуанмі, 3:1 - 78 Хуанмі

Еспаньйол - Реал Сосьєдад 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 77 Еррера

Кадіс - Атлетіко 1:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Лемар, 0:2 - 70 Грізманн, 0:3 - 76 Корреа, 1:3 - автогол Облак, 1:4 - 86 Кунья

Сьогодні, 28 листопада, у Ла-Лізі відбудеться ще один матч:

22:00. Реал Мадрид - Севілья