Гвардіола заявив про бажання очолити збірну

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола у майбутньому готовий очолити збірну.

Про це заявив сам фахівець.

"Завершивши свою роботу тут, я б хотів, як я вже не раз казав, отримати задоволення від виходу на ЧС з національною командою. Але роботу в збірній знайти непросто, є лише кілька варіантів. Я хотів би цього, але якщо не вдасться, то продовжу тренувати клуби, це не проблема.

Але в Англії я завжди готовий працювати тільки в Манчестер Сіті. Якщо я повернуся до Англії, то тільки до Манчестер Сіті, якщо, звичайно, він захоче зі мною співпрацювати. Іншу команду в цій країні я тренувати не стану.

Хочу працювати в цьому клубі якнайдовше, а що буде далі - подивимося. Раніше я і не думав про те, що одного разу очолю цю команду, а потім не припускав, що пропрацюю шість років. Життя диктує свої умови, тож подивимося", - сказав Гвардіола.