Шахтар прибув до Кропивницького з одним нападником

Джерело - ФК Шахтар.
До заявки донецького Шахтаря на гостьовий матч проти Інгульця не потрапили форварди Фернандо та Коноплянка.
Про це повідомляється на сайті гірників.
Шахтар прибув у такому складі:
воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Тимур Пузанков;
захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар;
півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Педріньйо;
нападник: Даниїл Сікан.
Таким чином, у лінії нападу Шахтар зможе розраховувати лише на молодого Даниїла Сікана.
Матч Інгулець - Шахтар відбудеться в неділю у Кропивницькому. Початок гри - о 14:00.
Нагадаємо, гравці Шахтаря отримали вихідний після поразки від італійського Інтера в Лізі чемпіонів.