Шахтар прибув до Кропивницького з одним нападником

Матч Інгулець - Шахтар відбудеться 28 листопада

Джерело - ФК Шахтар.

До заявки донецького Шахтаря на гостьовий матч проти Інгульця не потрапили форварди Фернандо та Коноплянка.

Про це повідомляється на сайті гірників.

Шахтар прибув у такому складі:

воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Тимур Пузанков;

захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар;

півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Педріньйо;

нападник: Даниїл Сікан.

Таким чином, у лінії нападу Шахтар зможе розраховувати лише на молодого Даниїла Сікана.

Матч Інгулець - Шахтар відбудеться в неділю у Кропивницькому. Початок гри - о 14:00.

Нагадаємо, гравці Шахтаря отримали вихідний після поразки від італійського Інтера в Лізі чемпіонів.