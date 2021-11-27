Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги одеський Чорноморець вдома поступився чернігівській Десні.
Чорноморець - Десна 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 27 Тотовицький
Чорноморець: Владислав Кучерук, Крістіан Біловар, Євген Смирний, Мохаммед Кадірі (Валерій Дубко 68), Георгій Цітаішвілі, Ілля Путря, Артур Авагімян, Бека Вачіберадзе (Сергій Кравченко 81), Роман Вантух (Денис Кузик 68), Владислав Ванат (Євген Ісаєнко 76), Микола Михайленко (Юрій Тлумак 81)
Десна: Ігор Литовка, Олександр Сафронов, Євген Цимбалюк, Сергій Болбат, Андрій Домбровський, Андрій Тотовицький, Владислав Калітвінцев, Вікентій Волошин (Леван Арвеладзе 46), Тарас Завійський, Пилип Будківський (Максим Дегтярьов 71), Ілля Шевцов (Денис Безбородько 71)
Попередження: Владислав Ванат 40, Бека Вачіберадзе 48, Роман Вантух 59 - Сергій Болбат 33
Раніше, Динамо обіграло Минай у 16 турі УПЛ.