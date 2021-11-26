У ДТП загинув колишній тренер Руху та Прикарпаття

Трагедія з 47-річним Мостовим сталася у Стрийському районі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 листопада, загинув колишній головний тренер футбольного клубу Рух Руслан Мостовий.

Про це повідомляє пресслужба Руху.

Мостовий загинув внаслідок ДТП. Трагедія з 47-річним Мостовим сталася у Стрийському районі Львівської області.

Руслан Мостовий за свою кар'єру виступав за чималу кількість футбольних клубів - Львів, Прикарпаття, Поділля, Волинь, Закарпаття. Також сім років провів у Росії, де виступав за Спартак (Нальчик) та Томь.

Після футбольної кар'єри пішов працювати тренером. У 2016 році очолив Рух. Під його керівництвом рухівці здобули срібні нагороди Другої ліги та підвищились у класі. Після виходу до Першої ліги фахівець продовжував працювати з командою до серпня 2017-го. У 2020-2021 році очолював івано-франківське Прикарпаття.

Раніше, Прикарпаття програло Волині у 20-му турі Першої ліги.