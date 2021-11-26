В Італії встановили пам'ятник Марадоні

Церемонію відкриття приурочили до перших роковин смерті аргентинця

У Неаполі відбулося відкриття пам'ятника легендарному аргентинському футболістові Дієго Марадоні.

Про це повідомляє Napoli Today

Церемонію відкриття приурочили до перших роковин смерті іменитого спортсмена.

Статую представили на майдані перед домашнім стадіоном Наполі. Найближчими тижнями місцева влада визначить, де пам'ятник буде встановлено на постійній основі.

Автором статуї аргентинця є скульптор Доменіко Сепе. На церемонії, крім сотень фанатів, також були син футболіста Дієго Армандо Марадона-молодший і нинішній президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років через гостру серцеву недостатність. Він виступав за Наполі з 1984 до 1991 року. За цей час він двічі вигравав чемпіонат країни (1986/87, 1989/90), Кубок та Суперкубок Італії, а також став володарем Кубка УЄФА (1988/89).