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Мілан продовжив контракт із Піолі

Сьогодні 13:44 161 0
Піолі підписав новий контракт
Мілан продовжив контракт із Піолі
#Мілан, #Піолі

Джерело - football24.ua.

Керівництво італійського Мілана домовилося про продовження співпраці з головним тренером команди Стефано Піолі.

Про це повідомляє Milan TV.

Піолі залишиться на Сан-Сіро мінімум до кінця сезону 2022/23. Нинішня кампанія – третя для алленаторе на чолі Мілана. Наразі найвищим досягненням команди під керівництвом Піолі стало 2-ге місце в Серії А за підсумками сезону 2020/21.

Після 13-ти турів поточного чемпіонату Італії Мілан ділить лідерство з Наполі. В активі дуету грандів по 32 очки.

Раніше, Мілан здобув мінімальну перемогу над Атлетіко в рамках 5 туру групового етапу ЛЧ.

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