Мілан продовжив контракт із Піолі

Джерело - football24.ua.
Керівництво італійського Мілана домовилося про продовження співпраці з головним тренером команди Стефано Піолі.
Про це повідомляє Milan TV.
Піолі залишиться на Сан-Сіро мінімум до кінця сезону 2022/23. Нинішня кампанія – третя для алленаторе на чолі Мілана. Наразі найвищим досягненням команди під керівництвом Піолі стало 2-ге місце в Серії А за підсумками сезону 2020/21.
Після 13-ти турів поточного чемпіонату Італії Мілан ділить лідерство з Наполі. В активі дуету грандів по 32 очки.
Раніше, Мілан здобув мінімальну перемогу над Атлетіко в рамках 5 туру групового етапу ЛЧ.