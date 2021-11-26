Ярмоленко взимку може змінити клуб

Українським форвардом цікавиться аутсайдер італійської Серії А

Джерело - Twitter Nicolò Schira.

Українець Андрій Ярмоленко вже взимку може змінити англійський Вест Гем на італійський Дженоа.

Про це у своєму Twitter повідомив італійський спортивний оглядач Ніколо Скіра.

"Одним із пріоритетів Дженоа у січневе трансферне вікно є підписання вінгера. (Андрій) Шевченко хотів би оформити перехід Андрія Ярмоленка. Його контракт із Вест Гемом закінчується в червні 2022 року. Розпочато переговори", - написав Скіра.

Як відомо, минулого тижня на посаді головного тренера Дженоа дебютував український фахівець Андрій Шевченко.

Нагадаємо, напередодні Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі групового раунду Ліги Європи проти австрійського Рапіда.