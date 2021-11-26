Рівер Плейт достроково став чемпіоном Аргентини

36-й чемпіонський титул Рівер Плейт

Джерело - Чемпіон.

Рівер Плейт у 22 турі аргентинської Суперліги обіграв Расінг та завчасно виборов чемпіонський титул.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь господарів поля.

Після цієї перемоги Рівер Плейт набрав 52 очки та став недосяжним для конкурентів з Дефенси і Хустісії та Тальєреса (по 40 пунктів). Здобутий титул став для "мільйонерів" 36-м в історії змагань. У Бока Хуніорс – 34 титули.

Чемпіонат Аргентини - Суперліга

22 тур, 26 листопада

Рівер Плейт – Расінг 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Палавесіно, 2:0 - 48 Альварес, 3:0 - 68 Ромеро, 4:0 - 78 Ромеро