Рівер Плейт достроково став чемпіоном Аргентини

Джерело - Чемпіон.
Рівер Плейт у 22 турі аргентинської Суперліги обіграв Расінг та завчасно виборов чемпіонський титул.
Матч завершився з рахунком 4:0 на користь господарів поля.
Після цієї перемоги Рівер Плейт набрав 52 очки та став недосяжним для конкурентів з Дефенси і Хустісії та Тальєреса (по 40 пунктів). Здобутий титул став для "мільйонерів" 36-м в історії змагань. У Бока Хуніорс – 34 титули.
Чемпіонат Аргентини - Суперліга
22 тур, 26 листопада
Рівер Плейт – Расінг 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Палавесіно, 2:0 - 48 Альварес, 3:0 - 68 Ромеро, 4:0 - 78 Ромеро