Вест Гем з голом Ярмоленка обіграв Рапід. Результати 5 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 5 туру групового етапу Ліги Європи.
Баєр Леверкузен - Селтік 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 16 Андріх, 1:1 - 40 Юранович, 1:2 - 56 Жота, 2:2 - 82 Андріх, 3:2 - 87 Діабі
Бетіс - Ференцварош 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Тельйо, 2:0 - 52 Каналес
Галатасарай - Марсель 4:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Чікелдеу, 2:0 - 30 Чалета-Цар (автогол), 3:0 - 64 Фегулі, 3:1 - 70 Мілік, 4:1 - 84 Бабел, 4:2 - 85 Мілік
Динамо Загреб - Генк 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 35 Менало, 1:1 - 45+1 Угбо
Локомотив Москва - Лаціо 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Іммобіле (пен), 0:2 - 63 Іммобіле (пен), 0:3 - 87 Педро
Мідтьюлланн - Брага 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 2 Святченко, 1:1 - 43 Орта, 2:1 - 48 Ісаксен, 2:2 - 85 Галено, 3:2 - 90+3 Евандер (пен)
Рапід Відень - Вест Гем 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 40 Ярмоленко, 0:2 - 45+2 Нобл
Црвена Звезда - Лудогорець 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Іванич