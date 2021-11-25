Зінченко: Зіграв не найкращий матч

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко оцінив свою гру у півзахисті у матчі проти ПСЖ.

Про це розповів футболіст пресслужбі англійського клубу.

"Давно я не грав у півзахисті за Манчестер Сіті, але я не можу сказати, що це щось нове для мене, бо граю там у збірній України.

Я провів не найкращий матч, хоча міг забити у першому таймі. Найважливіше, що команда пройшла у плей-оф Ліги чемпіонів", - сказав Зінченко.