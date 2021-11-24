УПЛ. Минай - Колос 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Минай та Колос не визначили сильнішого у рамках 3 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 24 листопада
Минай - Колос 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Книш(П), 1:1 - 90+6 Нурієв
Минай: Кучер, Горін, Семенко, Коваленко(Книш 46), Хахльов, Синьогуб, Кулієв, Гончар, Селезньов(Білоног 46), Петрусенко, Ахмедзаде(Вишневський 82)
Запасні: Пеньков, Векляк, Байдал, Матіч, Кобак, Баґайоко
Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Петров(Ром 87), Чорноморець, Мілько, Задоя(Ренан 61), Лисенко(Сітчінава 52), Чурко, Костишин(Нурієв 46), Ільїн
Запасні: Нгамба, Фесюн, Ренан
Попередження: Задоя 25, Хохлов 32, Костишин 36, Павловець 48, Книш 55, Петров 55, Кучер 90+2