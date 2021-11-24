Соломон: Інтер – одна з найкращих команд у світі

Шахтар віддасть усі сили, щоб обіграти Інтер у 5 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів вінгер гірників Манор Соломон.

"Після гри у Києві ми були задоволені нашим виступом. Так, там було 0:0, але ми могли перемогти. Вважаю, ми дуже добре зіграли. Очевидно, що ми хочемо перемогти на "Сан-Сіро", все віддамо для цього. Ми знаємо, що буде важко, тому що Інтер – одна з найкращих команд у світі. Але ми покажемо наш максимум і спробуємо забити, знаємо, що це наш останній шанс.

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Зараз ми у важкому становищі, але ми знаємо, що матч з Інтером буде вирішальним. Нам потрібна лише перемога, якщо ми хочемо досягти чогось більшого в Лізі чемпіонів. Буде важко, але спробуємо залишитися з можливістю проходу далі в ЛЧ.

В минулому сезону ми двічі грали з Інтером, і це було неймовірно складно. Це правда, що клуб змінився влітку, але це все ще сильна команда. Гравці, що прийшли – світового рівня, як і тренер. Можливо, цього року ми граємо відкрито. Київський матч завершився рахунком 0:0, але легкою могло бути 1:1 або 2:2", - відзначив Соломон.