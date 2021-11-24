Марлон: Головна та єдина мета - перемогти Інтер

Шахтар має намір здобути позитивний результат у матчі 5-го туру груповго етапу Ліги чемпіонів з Інтером.

Про це розповів захисник "гірників" Марлон.

"Ми впевнені, знаємо, що потрібно робити, усвідомлюємо те, що нам потрібна тільки перемога. Важливо продемонструвати на футбольному полі все те, що тренер говорив і вимагав від нас, що ми цими днями відпрацьовували на тренуваннях", - заявив захисник.