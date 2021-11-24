Марлон: Головна та єдина мета - перемогти Інтер

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Шахтар має намір здобути позитивний результат у матчі 5-го туру груповго етапу Ліги чемпіонів з Інтером.
Про це розповів захисник "гірників" Марлон.
"Ми впевнені, знаємо, що потрібно робити, усвідомлюємо те, що нам потрібна тільки перемога. Важливо продемонструвати на футбольному полі все те, що тренер говорив і вимагав від нас, що ми цими днями відпрацьовували на тренуваннях", - заявив захисник.
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"Головна та єдина мета – перемогти. Сподіваємось, що привеземо до Києва позитивний результат та зможемо пройти далі, для нас це дуже важливо", - сказав Марлон.
Сьогодні, 24 листопада, Шахтар зіграє з Інтером о 19:45.