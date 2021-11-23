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Вірт назвав зарплату гравців Вереса

Вчора 23:09 314 0
Юрій Вірт прокоментував заробітну плату у Вересі
Вірт назвав зарплату гравців Вереса
#Вірт, #Верес

Джерело - Чемпіон.

Середня заробітна плата гравців Вереса складає 50 тис гривень.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

Важливо: Шевчук став спортивним директором Вереса

"Середня – 50 тисяч гривень, хай буде 2 тисячі доларів. Вищий рівень у Дніпра-1, Ворскли, Зорі. Думаю, там набагато більше. У середньому десь 10 тисяч доларів. А решта мають менше. У когось 150 тисяч гривень, у когось – 100, у когось – 50.

Думаю, що на сьогодні у нас і Миная найменший бюджет серед усіх команд УПЛ", – сказав Вірт.

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