Циганик озвучив плани Реброва щодо збірної України

Головний тренер Аль-Айна українець Сергій Ребров не планує продовжувати контракт, який спливає навесні, і чекає на розвиток ситуації у збірній України.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Ребров зараз не збирається продовжувати контракт. Він хоче до збірної України. Сергій не хоче там залишатись, і якщо буде вакантною позиція у збірній України, то він її очолить. Ребров має очолити збірну, але важко сказати, коли це станеться.

Наразі працює Олександр Петраков, але продовжувати контракт Ребров з Аль-Айном не планує. Подивимося, як збірна зіграє навесні, який суперник буде. Реброву поспішати нікуди", - сказав Циганик.