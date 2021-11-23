Зінченко може стати першим трансфером Ньюкасла взимку

Джерело - football24.ua.
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став ціллю Ньюкасла.
Про це повідомляє City Xtra
Ньюкасл хоче придбати українця вже під час зимового трансферного вікна.
Чинний контракт Зінченка з "містянами" розрахований до літа 2024-го, а ціна за Transfermarkt складає 28 млн євро.
У вересні аравійський інвестиційний фонд викупив "сорок" за близько 350 млн євро. Нові власники готові вкладати у склад, щоб врятувати команду від вильоту. Втім, взимку підписати суперзірок буде складно, тому Ньюкасл спробує запросити якісних гравців, які наразі не можуть похизуватися стабільним місцем в основі топ-клубів.