Зінченко може стати першим трансфером Ньюкасла взимку

Зінченко може змінити клуб

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став ціллю Ньюкасла.

Про це повідомляє City Xtra

Ньюкасл хоче придбати українця вже під час зимового трансферного вікна.

Чинний контракт Зінченка з "містянами" розрахований до літа 2024-го, а ціна за Transfermarkt складає 28 млн євро.

У вересні аравійський інвестиційний фонд викупив "сорок" за близько 350 млн євро. Нові власники готові вкладати у склад, щоб врятувати команду від вильоту. Втім, взимку підписати суперзірок буде складно, тому Ньюкасл спробує запросити якісних гравців, які наразі не можуть похизуватися стабільним місцем в основі топ-клубів.

Раніше, Зінченко повернувся до тренувань із Манчестер Сіті.