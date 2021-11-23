Шахтар цікавиться італійським захисником

Шахтар готує трансфер захисника

Шахтар цікавиться 21-річним італійським гравцем нідерландського походження з Гераклеса Джакомо Квальяти.

Про це розповів журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

Крім "гірників", послуги Квальяти цікаві неназваним клубам з іспанської Ла Ліги та німецької Бундесліги.

Джакомо Квальята є вихованцем італійського Про Верчеллі, з якого у січні минулого року перейшов у Гераклес.

Захисник має контракт із нідерландцями до кінця поточного сезону, однак у договорі прописана опція річної пролонгації угоди клубом ще на один рік.

У поточному сезоні Ередівізі на рахунку Квальяти 10 матчів (1 асист).

Раніше, Шахтар назвав заявку на матч Ліги чемпіонів проти Інтера.