Шевчук назвав своє завдання у Вересі

Новоспечений спортивний директор Вереса В'ячеслав Шевчук назвав своє основне завдання у рівненському клубі.

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"Я дуже мотивований у тому, щоб розвивався Верес та рівненський футбол загалом. Головне моє завдання на посаді спортивного директора – комунікація між гравцями першої команди, тренером та президентом.

Важливо: Шевчук став спортивним директором Вереса

Також це розвиток команди U-19, розвиток дитячого футболу. Окрім того займатимуся селекцією для підсилення нашої головної команди. Серед моїх обов'язків – функції посла клубу, переговори з транслятором та Прем'єр-лігою.

Тут, у Вересі, я побачив команду професіоналів, які мають чітку мету. Сьогодні я побував на стадіоні. Класно, що в нашій країні будують такі арени, куди люди можуть прийти та забути про свої повсякденні труднощі, насолоджуючись футболом. З нетерпінням чекаю на відкриття стадіону у Рівному", – розповів Шевчук.