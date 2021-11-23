Динамо - Баварія: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:05 2301
Дулуб - найкращий тренер 15 туру УПЛ
Сьогодні 15:15 157
Динамо - Баварія: букмекери не вірять навіть у нічию для Динамо
Сьогодні 15:14 358
Довбик - найкращий гравець 15 туру УПЛ
Сьогодні 14:08 192
Динамо Київ - Баварія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 13:55 1066
Ліга Чемпіонів, 5-й тур: Динамо Київ точно не переможе Баварію
Сьогодні 12:55 335 1
Визначились арбітри матчу Рома - Зоря
Сьогодні 11:29 276
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 10:13 7629
Динамо прийме Баварію, Бенфіка Яремчука зіграє з Барселоною. Розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:17 780
Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:08 3521
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Ліга Чемпіонів, 5-й тур: Динамо Київ точно не переможе Баварію
Ліга Чемпіонів, 5-й тур: Динамо Київ точно не переможе Баварію Harry BettMan
Сьогодні 12:55 334
Моурінью подарував кросівки герою матчу з Дженоа
Моурінью подарував кросівки герою матчу з Дженоа Віктор Слюсаренко
Вчора 22:02 966
Сульшер зі сльозами попрощався із Манчестер Юнайтед
Сульшер зі сльозами попрощався із Манчестер Юнайтед Віктор Слюсаренко
Вчора 21:47 524
Динамо провело тренування перед матчем із Баварією
Динамо провело тренування перед матчем із Баварією Віктор Слюсаренко
Вчора 21:22 402
Заслуженого тренера Росії жорстко затримали в аеропорту за відмову вдягти маску
Заслуженого тренера Росії жорстко затримали в аеропорту за відмову вдягти маску Віктор Слюсаренко
Вчора 21:09 2607
Дерозан побив рекорд результативності Джордана
Дерозан побив рекорд результативності Джордана Віктор Слюсаренко
Вчора 18:48 466
Які шанси у Далакяна приєднатися до Кличка, Усика та Ломаченка
Які шанси у Далакяна приєднатися до Кличка, Усика та Ломаченка Андрій Твердохліб
Вчора 15:48 758
У чемпіонаті Колумбії фанати кинули у футболіста скальпелем
У чемпіонаті Колумбії фанати кинули у футболіста скальпелем Віктор Слюсаренко
Вчора 15:03 323
Граю не лише на нервах: Влада Седан продемонструвала свої музичні здібності
Граю не лише на нервах: Влада Седан продемонструвала свої музичні здібності Віктор Слюсаренко
Вчора 13:13 442
Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ
Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ Harry BettMan
Вчора 12:03 383
35 роки тому Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу
35 роки тому Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу Valeriy Ruchka
Вчора 10:31 3055
30 років тому Динамо зіграло останній матч у турнірах СРСР
30 років тому Динамо зіграло останній матч у турнірах СРСР Віктор Слюсаренко
Вчора 10:12 1035
Збірна України розпочала підготовку до відбору на чемпіонат світу
Збірна України розпочала підготовку до відбору на чемпіонат світу Віктор Слюсаренко
Вчора 09:38 596
Вболівальник Ліона вирахував фаната, який кинув пляшку у Паєта, та вдарив його у голову
Вболівальник Ліона вирахував фаната, який кинув пляшку у Паєта, та вдарив його у голову Віктор Слюсаренко
Вчора 08:39 815
У матчі НБА сталася масова сутичка: на паркеті з'явився поліцейський, а Леброн отримав вилучення за грубий фол
У матчі НБА сталася масова сутичка: на паркеті з'явився поліцейський, а Леброн отримав вилучення за грубий фол Андрій Твердохліб
Вчора 05:04 1795
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова Андрій Твердохліб
Вчора 04:36 5732 3
Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі
Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Вчора 02:55 2255
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр Андрій Твердохліб
Вчора 00:32 1836
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар Андрій Твердохліб
21.11.2021 23:32 1691
Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат
Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат Андрій Твердохліб
21.11.2021 23:21 1825
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:12 Футбол Шевчук назвав своє завдання у Вересі 300 1
15:55 Футбол Нагельсманн: У матчі з Динамо хочемо показати якісний футбол 174
15:44 Футбол ПСЖ контактував із Зіданом 672
15:32 Футбол Райо Вальєкано - Мальорка 3:1. Огляд матчу 128
15:15 Футбол Дулуб - найкращий тренер 15 туру УПЛ 157
15:14 Футбол Динамо - Баварія: букмекери не вірять навіть у нічию для Динамо 358
14:57 Футбол Сане: Кілька футболістів Динамо могли б грати у Баварії 197
14:39 Футбол Торіно - Удінезе 2:1. Огляд матчу 230
14:28 Футбол Луческу: У першому матчі з Баварією ми добре грали до суперечливого пенальті 213
14:08 Футбол Довбик - найкращий гравець 15 туру УПЛ 192
13:55 Футбол Динамо Київ - Баварія: відео голів і огляд матчу 1066
13:52 Футбол Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Баварії 313
13:50 Футбол Андріюк про завод УАФ: “Фейк” Павелка ціною 8 мільйонів доларів 383
13:42 Футбол Матч Маріуполь – Львів відбудеться без глядачів 250
13:31 Теніс Федерер закінчив сезон у ТОП-20 рейтингу 21 рік поспіль 212
13:11 Футбол Рамос потрапив до заявки ПСЖ на матч з Манчестер Сіті 218
12:58 Футбол Боруссія готова подвоїти Голанду зарплату 340
12:55 Блог Ліга Чемпіонів, 5-й тур: Динамо Київ точно не переможе Баварію 335 1
12:42 Футбол Шевчук став спортивним директором Вереса 295
12:30 Футбол Мессі про Роналду: Наше суперництво в Ла-Лізі залишиться в історії 302
12:15 Футбол Мхітарян відмовив Зеніту та Краснодару 544
11:58 Футбол Ібрагімович: Я був би президентом, якби займався політикою 271
11:42 Футбол Ордець продовжив контракт з московським Динамо 616
11:29 Футбол Визначились арбітри матчу Рома - Зоря 276
11:19 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Барселона - Бенфіка: онлайн-трансляція. LIVE 584

Торіно - Удінезе 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 14:39 230 0
Мінімальна перемога Торіно
Торіно - Удінезе 2:1. Огляд матчу
#Серія А, #Торіно, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У рамках 13 туру Серії А Торіно вдома обіграло Удінезе.

Чемпіонат Італії - Серія А

13 тур, 22 листопада

Торіно - Удінезе 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Брекало, 2:0 - 48 Бремер, 2:1 - 77 Форестьєрі

Раніше, Інтер мінімально переграв Наполі.

Коментарі ()