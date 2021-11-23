Джерело - Чемпіон.
У рамках 13 туру Серії А Торіно вдома обіграло Удінезе.
Чемпіонат Італії - Серія А
13 тур, 22 листопада
Голи: 1:0 - 8 Брекало, 2:0 - 48 Бремер, 2:1 - 77 Форестьєрі
Раніше, Інтер мінімально переграв Наполі.
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|2500
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 13 туру Серії А Торіно вдома обіграло Удінезе.
Чемпіонат Італії - Серія А
13 тур, 22 листопада
Голи: 1:0 - 8 Брекало, 2:0 - 48 Бремер, 2:1 - 77 Форестьєрі
Раніше, Інтер мінімально переграв Наполі.