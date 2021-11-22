Джерело - Gazzetta dello Sport.
Новий президент Дженоа Роберто Зангрільо впевнений, що Андрій Шевченко приведе команду до успіху, проте на шляху будуть важкі моменти.
Про це заявив сам функціонер.
"Шевченко - великий чемпіон. Вибір такого тренера відповідає усім цілям нашого проєкту. Андрій здатний зробити так, щоб у Дженоа почалися зміни.
У нас амбітні завдання, і я вірю, що з цього проєкту може народитися щось велике. У нас будуть складні моменти, але важливо, щоб уболівальники були поряд із нами.
Зробимо Дженоа знову великим", - сказав Зангрільо.
Нагадаємо, Дженоа у першому матчі на чолі з Шевченком програла Ромі.