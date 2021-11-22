Власник Дженоа назвав три причини призначення Шевченка

Андрія Шевченка призначили головним тренером команди Дженоа завдяки трьом головним факторам.

Про це заявив засновник компанії 777 Partners Джош Вондер, яка є новим власником Дженоа.

"Чому призначили Шевченка? Є три причини. По-перше, нам подобається сам Шевченко і його бачення. Він ймовірно розумний чоловік, в якого присутній європейський досвід.

Друга причина - це його чесність. Він дуже гарна і старанна людина. Коли ми шукали тренера, то спілкувалися з багатьма людьми, які знали і гарно відгукувалися про нього. Це важливий фактор для нас.

І по-третє, його повинні поважати гравці. Більш ніж будь-якого з кандидатів. Він дуже успішний гравець. Команді потрібен лідер. Тому Шевченко є найкращим варіантом", - зазначив Вондер.