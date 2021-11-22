Джерело - Чемпіон.
Хавбек Чорноморця Артур Авагімян близький до переходу в Олександрію.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Сума трансферу становитиме близько 100-200 тисяч у.о.
З Авагімяном підпишуть довгостроковий контракт.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Хавбек Чорноморця Артур Авагімян близький до переходу в Олександрію.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Сума трансферу становитиме близько 100-200 тисяч у.о.
З Авагімяном підпишуть довгостроковий контракт.