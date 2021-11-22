 Рома - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій | Футбол | Champion.com.ua
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Рома - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій

Сьогодні 08:04 149 0
Матч відбудеться 25 листопада
Рома - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій
#Зоря, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Ліга конференцій, груповий етап
25 листопада

Рома - Зоря
Стадіон: Стадіо Олімпіко (Рим) 22:00

25 листопада у 5-му турі Ліги конференцій луганська Зоря на виїзді зіграє проти римської Роми. Зустріч відбудеться на Стадіо Олімпіко, початок - о 22:00.

Рома

Рома в останніх 5 матчах зазнала двох поразок (від Венеції та Мілана) та здобула дві перемоги (над Кальярі та Дженоа). Ці чотири матчі були зіграні у рамках італійської Серії А. У четвертому турі Ліги конференцій Рома вдома несподівано не змогла обіграти Буде/Глімт. 

Останні матчі

21 листопада. Серія А. 13 тур. Дженоа - Рома 0:2

7 листопада. Серія А. 12 тур. Венеція - Рома 3:2

4 листопада. Ліга конференцій. 4 тур. Рома - Буде/Глімт 2:2

31 жовтня. Серія А. 11 тур. Рома - Мілан 1:2

27 жовтня. Серія А. 10 тур. Кальярі - Рома 1:2

Зоря

Зоря після поразок на виїзді від Буде/Глімта та вдома від Роми зуміла здобути дві перемоги над ЦСКА. Ці перемоги дозволили луганській команді претендувати на вихід з групи. У наступному матчі з Ромою, яка на одне очко випереджає українську команду, не можна програвати (втратять всі шанси на путівку до плей-оф). Нічия збереже шанси.

До майбутнього матчу Зоря підходить у поганому настрої після поразки від Львова в чемпіонаті України. 

Останні матчі

20 листопада. УПЛ. 15 тур. Львів - Зоря 2:1

7 листопада. УПЛ. 14 тур. Зоря - Верес 3:0

4 листопада. Ліга конференцій. 4 тур. Зоря - ЦСКА 2:0

31 жовтня. УПЛ. 13 тур. Металіст 1925 - Зоря 1:6

28 жовтня. Кубок України. 1/8 фіналу. Рух - Зоря 0:2

Особисті протистояння:

Команди між собою зустрічалися у 2-му турі цього турніру - у Запоріжжі Зоря зазнала поразки з рахунком 0:3.

Трансляція матчу:

Пряма трансляція матчу буде доступна в медіасервісі Volia на телеканалі Мегого Футбол 1.

Прогноз букмекерів:

Букмекери не вірять в українську команду. Абсолютним фаворитом протистояння вони бачать саме римський клуб.

На перемогу Роми дається коефіцієнт 1,18, на нічию - 7,40, а на звитягу Зорі - 14,50.

Прогноз Чемпіона:

Перемога Роми 2:0

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