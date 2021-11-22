Ліверпуль - Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Англійський Ліверпуль і португальський Порту зіграють у п'ятому турі групи B Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в середу, 24 листопада на Енфілді. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція гри в Україні буде доступна в медіасервісі Volia на телеканалі Мегого Футбол 4.

Ліверпуль після чотирьох перемог на старті турніру уже гарантував собі перше місце в квартеті та забезпечив собі місце в 1/8 фіналу. Порту веде боротьбу за 2 сходинку з Атлетіко. У португальців - 5 очок, у іспанців - 4. Матрацники в 5 турі вдома зіграють з Міланом.