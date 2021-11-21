Визначились арбітри матчу Динамо - Баварія

Джерело - uefa.com.
У матчі 5 туру групового раунду Ліги чемпіонів Динамо зустрінеться з мюнхенською Баварією.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
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Головним арбітром зустрічі призначено 35-річного суддю з Туреччини Халіла Умута Мелера. На лініях йому допомагатимуть Мустафа Ейсой, Ібрахім Чаглар Уярджан.
Четвертий арбітр - Арда Кардешлер. Арбітр VAR – Мете Калкаван, асистент арбітра VAR - Абдулкадір Бітіген.
Матч відбудеться у вівторок, 23 листопада. Початок о 19:45.