Визначились арбітри матчу Динамо - Баварія

На матчі працюватимуть арбітри з Туреччини

У матчі 5 туру групового раунду Ліги чемпіонів Динамо зустрінеться з мюнхенською Баварією.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

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Головним арбітром зустрічі призначено 35-річного суддю з Туреччини Халіла Умута Мелера. На лініях йому допомагатимуть Мустафа Ейсой, Ібрахім Чаглар Уярджан.

Четвертий арбітр - Арда Кардешлер. Арбітр VAR – Мете Калкаван, асистент арбітра VAR - Абдулкадір Бітіген.

Матч відбудеться у вівторок, 23 листопада. Початок о 19:45.