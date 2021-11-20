 Шахтар - Рух 2:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Рух 2:0. Огляд матчу

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Шахтар - Рух 2:0. Огляд матчу
#Рух, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар переграв львівський Рух. 

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 20 листопада

Шахтар - Рух 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 85 Антоніо, 2:0 - 88 Тете

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Майкон де Андраде, Маркос Антоніо, Марлос (Педріньйо 57), Тете, Михайло Мудрик (Манор Соломон 57), Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Валерій Бондар, Фернандо дос Сантос Педро (Даніїл Сікан 57)

Рух: Юрій Паньків, Юрій Климчук, Ярослав Мартинюк (Роман Карасюк 75), Богдан Бойчук (Василь Рунич 65), Максим Білий, Фабрісіо Альваренга (Остап Притула 65), Роман Дідик, Мілош Стаменкович, Марко Сапуга (Валерій Федорчук 54), Віталій Роман

Попередження: Роман Дідик 40, Богдан Бойчук 59, Фабрісіо Альваренга 65

Раніше, Де Дзербі підтвердив інтерес Шахтаря до аргентинського форварда.

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