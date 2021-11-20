Гоффенгайм вдома переміг Лейпциг. Результати матчів 12 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 12-му турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
12 тур, 20 листопада
Армінія - Вольфсбург 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Окугава, 2:0 - 54 Клос (пен), 2:1 - 62 Вегхорст, 2:2 - 63 Нмеча
Баєр - Бохум 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 4 Адлі
Боруссія Д - Штутгарт 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Мален, 1:1 - 63 Массімо, 2:1 - 85 Ройс
Боруссія М - Гройтер Фюрт 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 10 Гофманн, 2:0 - 28 Нойгаус, 3:0 - 43 Плеа, 4:0 - 57 Гофманн
Гоффенгайм - Лейпциг 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Самассеку, 2:0 - 68 Даббур
Сьогодні, 20 листопада, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще один матч:
19:30. Уніон - Герта
Нагадаємо, Баварія несподівано поступилася Аугсбургу у 12 турі Бундесліги.