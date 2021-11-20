Гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Спецію. Результати матчів 13 туру Серії А

Українське дербі у Серії А завершилося на користь Аталанти

Джерело - Чемпіон.

У 13-му турі італійської Серії А Аталанта впевнено переграла Спецію.

Українець Руслан Маліновський вийшов на заміну на 60-ій хвилині. Маліновського наприкінці матчу відзначився забитим голом.

Віктор Коваленко у складі Спеції вийшов з перших хвилин і був замінений на 64-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А

13 тур, 20 листопада

Аталанта - Спеція 5:2 (3:1)

Голи: 0:1 - 11 Нзола, 1:1 - 18 Пашалич, 2:1 - 38 Сапата (пен), 3:1 - 41 Пашалич, 4:1 - 83 Муріель, 5:1 - 89 Маліновський, 5:2 - 90+1 Нзола

Сьогодні, 20 листопада, в італійській Серії А відбудеться ще два матчі:

19:00. Лаціо - Ювентус

21:45. Фіорентина - Мілан