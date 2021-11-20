Аталанта - Спеція: Коваленко у старті, Маліновський у запасі

Джерело - Чемпіон.
Аталанта прийме Спецію в рамках 13-го туру Серії А.
Стартові склади команд
Аталанта: Муссо – Толої, Паломіно, Джимсіті – Дзаппакоста, Де Рон, Копмейнерс, Меле – Ілічіч, Пашаліч – Сапата
Запасні: Спортьєлло, Россі, Мурієль, Фройлер, Пеццелла, Маліновський, Деміраль, Пессіна, Скавіні, Міранчук, Пікколі
Спеція: Проведель – Аміан, Ерліч, Хрістов, Бастоні – Коваленко, Маджоре – Сала, Верде, Г'яссі – Нзола
Запасні: Зут, Зовко, Манай, Река, Ківіор, Подгоряну, Коллі, Феррер, Антіст, Сальседо, Нгіамба, Стрелец
Матч розпочнеться о 16:00.