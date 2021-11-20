ЛНЗ обіграв Діназ, Балкани розгромили Тростянець. Результати 19 туру Другої ліги

ЛНЗ обіграв Діназ. Результати 19 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 19 туру чемпіонату України у Другій лізі.

Чемпіонат України - Друга ліга

19 тур, 20 листопада

Чайка - Лівий берег 0:0

Балкани - Тростянець 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 1 Сліпухін, 1:1 - 15 Серденюк, 2:1 - 61 Федосов, 3:1 - 69 Приблуда, 4:1 - 81 Прийомов

Вовчанськ - Таврія-Сімферополь 0:0

Діназ Вишгород - ЛНЗ Черкаси 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Норенков, 0:2 - 80 Галенко

Дніпро Черкаси - Чернігів 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 71 Мартян

Енергія - Суми 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Гавриленко (пен), 1:1 - 29 Піліпенко, 2:1 - 65 Бондар (пен), 3:1 - 71 Терехов

Кристал - Перемогам 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Рядченко, 0:2 - 82 Кіча (пен)

МФК Металург - Скорук Томаківка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90 Могильний

Сьогодні, 20 листопада, буде зіграно ще один матч у 19 турі:

15:00 АФСК Київ - Карпати