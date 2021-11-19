Джерело - Чемпіон.
Оскара Табареса звільнено з посади головного тренера збірної Уругваю.
Про це повідомляє пресслужба національної команди.
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74-річний фахівець тренував збірну з 2006 року. Також він очолював команду з 1988 до 2000 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Америки у 2011 році і вийшла до півфіналу чемпіонату світу 2010 року.
В останніх матчах відбору ЧС-2022 збірна Уругваю поступилася Аргентині (0:1) та Болівії (0:3). У 14 матчах команда набрала 16 очок і посідає сьоме місце, яке не дозволяє зіграти на чемпіонаті світу в Катарі.