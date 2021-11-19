УПЛ. Чорноморець та Динамо оголосили стартові склади

Джерело - Чемпіон.
Динамо зіграє проти Чорноморця у п'ятнадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Стартові склади команд:
Чорноморець: Варакута, Дубко, Біловар, Кузик, Вачіберадзе, Скорко, Тлумак, Бугай, Ісаєнко, Авагімян, Брагару
Запас: Паламарчук, Шторгін, Сухоручко, Михайленко, Кравченко, Білошевський, Долгов, Кадирі
Актуально: УПЛ. Чорноморець - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE
Динамо: Бущан, Кендзьора, Сирота, Миколенко, Караваєв, Андрієвський, Шепелєв, Буяльський, Циганков, Вітіньйо, Шкурін
Запас: Бойко, Шабанов, Тимчик, Гармаш, Лєднєв, Де Пена, Яцик, Антюх, Кулач
Матч розпочнеться о 19:30.