Джерело - Marca.
Стала відома зарплата захисника Барселони Дані Алвеса.
Про це повідомляє Marca.
Фіксована частина зарплати 38-річного захисника буде найменшою у команді.
Бразилець отримуватиме 155 тисяч євро на рік. Це мінімальна зарплата, яку Ла-Ліга дозволяє платити професійному футболістові найвищого дивізіону.
На низький оклад Алвеса вплинуло те, що у Барселони практично не залишилося вільного місця у зарплатній відомості, ліміт якої встановлено Ла-Лігою.
Нагадаємо, Алвес взяв культовий номер у Барселоні.