Бразилець отримуватиме 155 тисяч євро на рік

Джерело - Marca.

Стала відома зарплата захисника Барселони Дані Алвеса.

Про це повідомляє Marca.

Фіксована частина зарплати 38-річного захисника буде найменшою у команді.

Бразилець отримуватиме 155 тисяч євро на рік. Це мінімальна зарплата, яку Ла-Ліга дозволяє платити професійному футболістові найвищого дивізіону.

На низький оклад Алвеса вплинуло те, що у Барселони практично не залишилося вільного місця у зарплатній відомості, ліміт якої встановлено Ла-Лігою.

Нагадаємо, Алвес взяв культовий номер у Барселоні.