Джерело - Чемпіон.
Дженоа Андрія Шевченка цікавиться півзахисником Наполі Станіславом Лоботкою.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Шевченко бачить у 26-річному словаку посилення для півзахисту команди. Повідомляється, що угода може відбутися у зимове трансферне вікно.У сезоні-2021/22 Лоботка провів 3 матчі за Наполі та не відзначився результативними діями.
Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 9 мільйонів євро.
Раніше, Маліновський заявив, що Дженоа буде дуже важко грати з Аталантою.