Словацький півзахисник взимку може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Дженоа Андрія Шевченка цікавиться півзахисником Наполі Станіславом Лоботкою.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Шевченко бачить у 26-річному словаку посилення для півзахисту команди. Повідомляється, що угода може відбутися у зимове трансферне вікно. У сезоні-2021/22 Лоботка провів 3 матчі за Наполі та не відзначився результативними діями.

Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 9 мільйонів євро.

Раніше, Маліновський заявив, що Дженоа буде дуже важко грати з Аталантою.