Девід може змінити клуб

Паризький ПСЖ націлився на 21-річного канадського форварда Лілля Джонатана Девіда.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

Футболіст захищає кольори "Лілля" після переходу з Гента у серпні 2020 року за €27 мільйонів. Цього сезону Девід провів за "Лілль" 18 матчів у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів.

Контракт гравця з Ліллем розрахований до літа 2025 року. Орієнтовна вартість Джонатана становить €35 мільйонів.

В активі нападника 23 матчі за збірну Канади, де він забив 18 м'ячів.

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