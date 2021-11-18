Тоттенгем хоче підписати голкіпера збірної Англії

Пікфорд може змінити клуб

Новий головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте хоче бачити в команді голкіпера Евертона та збірної Англії Джордана Пікфорда.

Про це повідомляє The Telegraph.

У 27-річному англійці Конте бачить заміну нинішньому голкіперу команди, 34-річному ветерану Уго Льорісу. Його контракт діє до кінця цього сезону.

В нинішньому сезоні на рахунку Пікфорда 10 матчів за Евертон в АПЛ. Трансферна вартість 27-річного голкіпера оцінюється у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Тоттенгем цікавиться хавбеком Ювентуса Вестоном Маккенні.