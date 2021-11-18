В Алексіса Санчеса пошкодження

Нападник Інтера Алексіс Санчес повернувся із розташування збірної Чилі з пошкодженням.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

У нього перенапруга м'язів стегна. Відновлення 32-річного чилійця триватиме приблизно два тижні. Це означає, що він точно пропустить матч п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (24 листопада).

Раніше повідомлялося про те, що матч із Шахтарем також пропустить захисник Інтера Стефан Де Врей.

Нинішнього сезону на рахунку Санчеса 1 гол та 2 асисти у 10 матчах за Інтер у всіх турнірах.