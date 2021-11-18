 Нападник Інтера пропустить матч проти Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
Петракова призначили головним тренером збірної України
Вчора 22:09 1448
Берінчик опустився у рейтингу IBF перед поверненням у бокс
Сьогодні 18:09 37
Стаховський переграв Аддеда на турнірі у Франції
Сьогодні 16:24 148
Далакян - Консепсьйон: онлайн-трансляція чемпіонського бою
Сьогодні 14:35 1703
Наздогоняльна стратегія ставок - баскетбольная версія
Сьогодні 13:41 181
Мугуруса переграла Контавейт і виграла Підсумковий турнір WTA
Сьогодні 08:45 413
Кортес очолив жіночу збірну України
Вчора 23:47 522
Мотор переграв Веспрем у Лізі чемпіонів
Вчора 21:20 574
Київ-Баскет розгромив Рілскі і оформив вихід у ТОП-16 Кубка Європи ФІБА
Вчора 20:44 499
Опит – вєлікоє дєло. П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях
Вчора 20:04 1446
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Ексфутболіст Динамо забив фантастичний гол в чемпіонаті Бразилії
Ексфутболіст Динамо забив фантастичний гол в чемпіонаті Бразилії Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:45 358
Неудачи “Колоса” в первой половине сезона
Неудачи “Колоса” в первой половине сезона Дима Копий
Вчора 23:12 287
Для каких видов спорта подойдут новые часы Хуавей Вотч Фит мини
Для каких видов спорта подойдут новые часы Хуавей Вотч Фит мини Дима Копий
Вчора 23:09 241
Мальдера привітав збірну України із виходом у плей-оф відбору на ЧС
Мальдера привітав збірну України із виходом у плей-оф відбору на ЧС Віктор Слюсаренко
Вчора 22:21 400
Я увійшов до історії України: Тайсон згадав про український етап кар'єри
Я увійшов до історії України: Тайсон згадав про український етап кар'єри Віктор Слюсаренко
Вчора 20:24 1056
Опит – вєлікоє дєло. П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях
Опит – вєлікоє дєло. П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях Андрій Дунець
Вчора 20:04 1445
Шевченко наполегливо готує Дженоа до матчу з Ромою
Шевченко наполегливо готує Дженоа до матчу з Ромою Віктор Слюсаренко
Вчора 19:18 1077
Неймар отримав у подарунок футболку Шахтаря
Неймар отримав у подарунок футболку Шахтаря Віктор Слюсаренко
Вчора 18:10 474
Пахне титулами: Дані Алвес понюхав газон Камп Ноу після повернення до Барселони
Пахне титулами: Дані Алвес понюхав газон Камп Ноу після повернення до Барселони Віктор Слюсаренко
Вчора 17:38 354
Давайте будемо чесними: Бущан - головний герой матчу з боснійцями
Давайте будемо чесними: Бущан - головний герой матчу з боснійцями Harry BettMan
Вчора 17:28 1005
Збірна України зробила пам'ятне фото з уболівальниками після перемоги над боснійцями
Збірна України зробила пам'ятне фото з уболівальниками після перемоги над боснійцями Віктор Слюсаренко
Вчора 12:36 641
Боснійські фанати намагалися прорватися на український сектор
Боснійські фанати намагалися прорватися на український сектор Віктор Слюсаренко
Вчора 11:07 2932 1
Отримав білу картку: Арбітр врятував життя футболісту
Отримав білу картку: Арбітр врятував життя футболісту Віктор Слюсаренко
Вчора 10:39 987
Танцювали всі, навіть Петраков: Відео з роздягальні збірної України
Танцювали всі, навіть Петраков: Відео з роздягальні збірної України Віктор Слюсаренко
Вчора 08:52 1466
Відео дня. Гравці збірної України подякували уболівальникам традиційним ритуалом
Відео дня. Гравці збірної України подякували уболівальникам традиційним ритуалом Андрій Твердохліб
Вчора 01:26 1845
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:09 Бокс Берінчик опустився у рейтингу IBF перед поверненням у бокс 37
17:57 Пряма трансляція Українська Суперліга. Хімік - Черкаські Мавпи: онлайн-трансляція. LIVE 807
17:55 Футбол Тоттенгем хоче підписати голкіпера збірної Англії 88
17:38 Футбол Дженоа - Рома: Де дивитися онлайн дебютний матч Серії А Андрія Шевченка 113
17:30 Футбол Гордон: Брати Суркіси радились зі мною коли призначали Луческу 149
17:26 Гандбол Мотор - Веспрем 29:27. Огляд матчу 117
17:09 Футбол Де Дзербі: Сподіваюся, що Італія не зустрінеться з Україною у плей-оф 236
16:55 Боротьба Новіков: Травми спортсменів нікому не цікаві, а от перехід до іншої країни... 183
16:40 Футбол Нападник Інтера пропустить матч проти Шахтаря 177
16:33 Блог Донька Зінченка оригінально зустріла батька після матчів збірної України 317
16:24 Теніс Стаховський переграв Аддеда на турнірі у Франції 148
16:11 Футбол Барселона - Еспаньйол: Де дивитися онлайн матч Ла-Ліги 192
16:04 Пряма трансляція УХЛ. Рулав Одд - Сокіл: онлайн-трансляція. LIVE 609
15:57 Футбол Челсі хоче купити Гаві 235
15:43 Футбол Бернардескі відмовився від послуг Райоли 249
15:36 Пряма трансляція УХЛ. Краматорськ - Білий Барс: онлайн-трансляція. LIVE 595
15:28 Футбол Ньюкасл хоче купити Брозовича, де Врея та Стракошу взимку 244
15:18 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Будівельник: онлайн-трансляція. LIVE 838
15:15 Футбол Баварія намагається підписати Рюдігера 229
15:12 Навколо спорту П’ять тачок “викрадено” у FAVBET. Залишилося ще дві 138
14:58 Теніс Мугуруса стала першою іспанкою, яка виграла Підсумковий турнір 258
14:51 Блог Нокаут за 11 секунд. Чотирі роки тому встановили світовий рекорд в боксі 9849
14:44 Футбол Інтер або Тоттенгем можуть підписати Толіссо безкоштовно 241
14:35 Бокс Далакян - Консепсьйон: онлайн-трансляція чемпіонського бою 1703
14:32 Футбол Бій Далакян - Консепсьон покаже MEGOGO 271

Нападник Інтера пропустить матч проти Шахтаря

Сьогодні 16:40 177 0
В Алексіса Санчеса пошкодження
Нападник Інтера пропустить матч проти Шахтаря
#Інтер, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Нападник Інтера Алексіс Санчес повернувся із розташування збірної Чилі з пошкодженням. 

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

У нього перенапруга м'язів стегна. Відновлення 32-річного чилійця триватиме приблизно два тижні. Це означає, що він точно пропустить матч п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (24 листопада).

Раніше повідомлялося про те, що матч із Шахтарем також пропустить захисник Інтера Стефан Де Врей.

Нинішнього сезону на рахунку Санчеса 1 гол та 2 асисти у 10 матчах за Інтер у всіх турнірах.

Коментарі ()