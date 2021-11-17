Джерело - Чемпіон.
У матчі 12-го туру АПЛ Лестер зіграє з Челсі.
Матч відбудеться у суботу, 20 листопада. Початок матчу о 14:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Setanta Sports.
Нагадаємо, Зієш хоче піти з Челсі взимку.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 12-го туру АПЛ Лестер зіграє з Челсі.
Матч відбудеться у суботу, 20 листопада. Початок матчу о 14:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Setanta Sports.
Нагадаємо, Зієш хоче піти з Челсі взимку.