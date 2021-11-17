Президент Барселони натякнув на повернення Мессі та Іньєсти

Нападник Ліонель Мессі та хавбек Андрес Іньєста можуть повернутися у Барселону.

Про це розповів президент іспанського клубу Жуан Лапорта в інтерв'ю Diario Sport.

"Я нічого не виключаю. Це трапилося з Дані, який сам уже сказав, що вік – це лише число. До того ж він зробив максимум щодо фінансів.

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Лео та Андрес – два видатні футболісти. Я не можу передбачити, що буде завтра, вони продовжують грати.

Ми завжди стежитимемо за ними, але на цей час вони пов'язані контрактами з іншими клубами. У житті нічого не передбачиш", – сказав Лапорта.