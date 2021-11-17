Про таку можливість гравця попередив Карло Анчелотті

Джерело - Defensa Central.

Український воротар Реалу Андрій Лунін може дебютувати за мадридський клуб у недільному матчі з Гранадою.

Про таку можливість гравця попередив Карло Анчелотті.

Тренер знає про дискомфорт, який відчував Тібо Куртуа у розташуванні збірної Бельгії, і попередив Луніна на той випадок, якщо йому доведеться зіграти проти Гранади у найближчому матчі Ла Ліги.

Матч Гранада - Реал відбудеться у неділю, 21 листопада, о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, Лунін зацікавив два клуби Ла-Ліги.