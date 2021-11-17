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Збірна України не програє два поспіль відбори

Сьогодні 07:24 537 0
Збірна України не програє два поспіль відбори
#Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завершила відбір на ЧС-2022 на 2-му місці та не програла жодного матчу.

Збірна виграла лише двічі та шість разів зіграла внічию, набравши 12 очок. Цікаво, що це другий поспіль відбір без поразок для збірної України.

У відборі на Євро-2020 команда, навпаки, виграла 6 разів і лише двічі зіграла внічию, набравши 20 очок.

А ще збірна України не пропустила вперше за 12 матчів.

Жеребкування стикових матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 відбудеться 26 листопада 2021 року.

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