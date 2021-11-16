Франція обіграла Фінляндію, перемоги Туреччини та Нідерландів. Результати кваліфікації на ЧС-2022

Результати кваліфікації на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у рамках відбору до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Чемпіонат світу 2022

Кваліфікація, 16 листопада

Гібралтар - Латвія 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Вокер, 1:1 - 25 Гутковскіс, 1:2 - 55 Улдрікіс, 1:3 - 75 Раймондс

Нідерланди - Норвегія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 84 Бергвейн, 2:0 - 90+1 Депай

Уельс - Бельгія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Де Брейне, 1:1 - 32 Мур

Фінляндія - Франція 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 66 Бензема, 0:2 - 76 Мбаппе

Чехія - Естонія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Брабец, 2:0 - 85 Сікора

Чорногорія - Туреччина 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Бечірай, 1:1 - 22 Актюркоглу, 1:2 - 60 Кокджу