Франція обіграла Фінляндію, перемоги Туреччини та Нідерландів. Результати кваліфікації на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі у рамках відбору до чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Чемпіонат світу 2022
Кваліфікація, 16 листопада
Гібралтар - Латвія 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Вокер, 1:1 - 25 Гутковскіс, 1:2 - 55 Улдрікіс, 1:3 - 75 Раймондс
Нідерланди - Норвегія 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 84 Бергвейн, 2:0 - 90+1 Депай
Уельс - Бельгія 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Де Брейне, 1:1 - 32 Мур
Фінляндія - Франція 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 66 Бензема, 0:2 - 76 Мбаппе
Чехія - Естонія 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Брабец, 2:0 - 85 Сікора
Чорногорія - Туреччина 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Бечірай, 1:1 - 22 Актюркоглу, 1:2 - 60 Кокджу