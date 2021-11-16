Джерело - Чемпіон.
Збірна України на стадіоні Біліно Полє у Зеніці зіграє останній матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини.
Стартові склади команд:
Україна: Бущан – Тимчик, Забарний, Матвієнко,Соболь – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко, Циганков – Яремчук
Запасні: Пятов, Різник, Качараба, Кривцов, Караваєв, Коваленко, Гармаш, Буяльський, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Довбик
Боснія і Герцоговина:
Матч Боснія і Герцеговина - Україна розпочнеться о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30. У паралельному матчі зустрінуться Фінляндія та Франція.
Щоб Україна змогла вийти у плей-оф, потрібно не лише обіграти боснійців, а й французи перемогли фінів.