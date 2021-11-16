Маліновський оцінив шанси Фінляндії у матчі проти Франції

Руслан Маліновський прокоментував матч Фінляндія - Франція

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції є фаворитом у грі проти Фінляндії, адже має висококласних гравців у своєму розпорядженні.

Про це розповів півзахисник національної команди України Руслан Маліновський.

"Навіть якщо збірна Франції проведе ротацію складу, то її рівень все одно значно вищий, ніж у Фінляндії. Хлопці, які грали менше, вийдуть та покажуть свій рівень. Ми знаємо, що попереду чемпіонат світу, тому всі захочуть показати себе з кращого боку", - відзначив Маліновський.

Матч Боснія і Герцеговина - Україна розпочнеться о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30. У паралельному матчі зустрінуться Фінляндія та Франція.

Щоб Україна змогла вийти у плей-оф, потрібно не лише обіграти боснійців, а й французи перемогли фінів.