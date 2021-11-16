Джерело - Чемпіон.
Реал сьогодні провів тренування у рамках підготовки до матчу 14-го туру Ла-Ліги проти Гранади.
Про це повідомляє журналіст Карлос Родрігес.
Гравцям, які вже повернулися зі своїх збірних, було надано вихідний.
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Лише Еден Азар, який повернувся зі збірної Бельгії, з власної ініціативи вирішив взяти участь у сьогоднішньому занятті.
Сьогодні Бельгія зіграє з Вельсом, однак у зв'язку з тим, що команда Роберто Мартінеса вже гарантувала собі вихід у фінальну частину чемпіонату світу, Азар та низка інших гравців достроково повернулися до клубів.