Гравці, які повернулися зі збірних, провели тренування

Джерело - Чемпіон.

Реал сьогодні провів тренування у рамках підготовки до матчу 14-го туру Ла-Ліги проти Гранади.

Про це повідомляє журналіст Карлос Родрігес.

Гравцям, які вже повернулися зі своїх збірних, було надано вихідний.

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Лише Еден Азар, який повернувся зі збірної Бельгії, з власної ініціативи вирішив взяти участь у сьогоднішньому занятті.

Сьогодні Бельгія зіграє з Вельсом, однак у зв'язку з тим, що команда Роберто Мартінеса вже гарантувала собі вихід у фінальну частину чемпіонату світу, Азар та низка інших гравців достроково повернулися до клубів.