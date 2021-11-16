Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат світу 2022, Кваліфікація, група D
|16 листопада, 2021. 21:45
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Боснія і Герцеговина - Україна
|Біліно Полє (Зеніці)
|Головний арбітр - Антоніо Мігель Матео Лаос (Іспанія)
16 листопада збірна України на стадіоні Біліно Полє у Зеніці проведе останній матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.
Боснія і Герцеговина
Боснійці, зазнавши поразки у домашньому матчі з Фінляндією, втратили всі шанси посісти друге місце у групі та продовжити боротьбу за путівку фінальної частини ЧС-2022. То ж залишається питання яка буде мотивація у боснійців у матчі зі збірною України. Також варто відзначити, що керманич Боснії і Герцеговини Івайло Петев не зможе розраховувати на двох основних гравців. Лідер Едін Джеко раніше отримав травму і не встиг відновитися. У матчі з Фінляндією він не брав участь. Можливо б ризикнув і вийшов проти українців, якби матч був би вирішальним. У матчі з фінами боснійці не лише програли, але й втратили основного захисника Сеада Колашинаця.
Україна
Підопічні Олександра Петракова без кадрових проблем підходять до гри з боснійцями. 11 листопада українці в Одесі провели контрольний матч з Болгарією. Хоч матч завершився внічию 1:1, але гравці збірної України продемонстрували атакувальний футбол. Хоча їх підводила реалізація моментів, і це викликає певне занепокоєння. Виїзна перемога Фінляндії над боснійцями змінила турнірні розклади у групі. І нині не все залежить від збірної України. Варто сподіватися і на вдалу гру Франції.
Історія зустрічей
Зустрічалися одного разу. 12 жовтня 2021 року у Львові команди зіграли внічию 1:1. На гол Ярмоленка відповів Ахмедходжич.
Турнірна таблиця групи D
Пряма мова
Олександр Петраков (в.о. головного тренера збірної України): "Звичайно, я хочу, щоб у Боснії була реалізація. Мрію про позитивний результат, але все вирішить його величність футбол. Хлопці зроблять все можливе для перемоги".
Івайло Петев (головний тренер збірної Боснії і Герцеговини): "У нас останній матч циклу, і його потрібно завершити перемогою. Найважливіше – боротися та показати бажання перемогти. Ми повинні показати на полі набагато більше, ніж ми показали у грі з фінами. Точно зараз не скажу, але, ймовірно, низка гравців, які отримували менше практики, завтра вийдуть в основі".
Цифри і факти
• Боснія і Герцеговина у трьох домашніх матчах поточної кваліфікації не здобула жадної перемоги - одна нічия та дві поразки;
• Україна у кваліфікації не зазнала жодної поразки - 6 нічиїх і 1 перемога;
• Збірна України у цій кваліфікації єдину перемогу здобула на виїзді - переграли збірну Фінляндії;
Орієнтовні склади
Боснія і Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Санічанин, Хаджикадунич, Чівич, Крунич, П'янич, Хаджиахметович, Гояк, Превляк, Стеванович.
Україна: Бущан, Забарний, Соболь, Матвієнко, Тимчик, Зінченко, Маліновський, Степаненко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.
Прогноз букмекерів
Україна фаворит протистояння, на думку компанії 1XBET. Перемога України - 1,82, Боснії і Герцеговини - 4,76. Нічия - 3,82.
Прогноз Чемпіона
Перемога збірної України - 3:1.