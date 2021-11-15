Всі орендовані футболісти Чорноморця зможуть зіграти в матчі з Динамо

Футболісти одеського Чорноморця, орендовані у Динамо, зможуть зіграти проти свого клубу у матчі 15-го туру УПЛ.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Life.

"Я розмовляв із заступником генерального директора Динамо Сергієм Мохником. Ми давно з ним дружимо. І я отримав інформацію, що київське Динамо дозволило грати орендованим футболістам. Всім футболістам Чорноморця, орендованим у Динамо, дозволили зіграти у матчі з киянами.

Це дуже серйозна подія. Передаю привіт Даріо Срні, який казав мені, що ти скажеш, коли гратиме Динамо з Чорноморцем. І я тепер цілком спокійно відповідаю, що орендовані гратимуть. І всі футболісти, які перебувають у заявці Чорноморця, можуть вийти на поєдинок із Динамо.

Я вважаю це дуже вірним кроком. Це має бути прикладом. Пам'ятаєте, всі постійно говорили, що Луческу, коли він ще був тренером гірників, був проти того, щоби орендовані грали проти Шахтаря? Чого ж тоді Луческу тут не робить? Може тоді, то була не його ідея? Може, це була ініціатива зовсім інших людей? – сказав Циганик.