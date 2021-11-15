Павелко: Для багатьох гравців збірної це останній шанс потрапити на чемпіонат світу

Гравці збірної України зроблять усе, щоб переграти команду Боснії і Герцоговини у відборі на ЧС-2022.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Я бачу впевненість в очах гравців та тренерського штабу збірної України. Вони мають всі можливості вивести команду на ЧС-2022. Для багатьох із них ЧС-2022 буде останньою нагодою зіграти на такому турнірі.

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І молоді гравці мають розуміння, що не так багато шансів зіграти на чемпіонатах світу", - сказав Павелко.