Збірна України сильніша за національну команду Боснії та Герцеговини.

Про це розповів захисник Шахтаря Сергій Кривцов.

"Як країна, можливо, нас не дуже цікавить, але по збірній – багато людей грають у ТОП-чемпіонатах: Джеко, П'янич, ряд інших футболістів, просто я їх прізвищ особливо не знаю. Це хороша збірна", - заявив захисник.