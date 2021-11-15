Джерело - vZbirna.
Збірна України сильніша за національну команду Боснії та Герцеговини.
Про це розповів захисник Шахтаря Сергій Кривцов.
"Як країна, можливо, нас не дуже цікавить, але по збірній – багато людей грають у ТОП-чемпіонатах: Джеко, П'янич, ряд інших футболістів, просто я їх прізвищ особливо не знаю. Це хороша збірна", - заявив захисник.
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"Із Джеко перетиналися, з П'яничем - проти Ювентуса грали. Хороші футболісти, але команда у нас сильніша", - сказав Кривцов.
Нагадаємо, поєдинок Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.